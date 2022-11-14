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Champions Chess Tour: Шахрияр Мамедъяров вступает в борьбу на заключительном этапе

Champions Chess Tour: Шахрияр Мамедъяров вступает в борьбу на заключительном этапе Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня вступает в борьбу в девятом и последнем этапе серии Meltwater Champions Chess Tour Как сообщает Report, в первом раунде финального этапа 37-летний гроссмейстер встретится с индийцем Рамешбабу П
Индивидуальные
14 ноября 2022 г. 10:12
Champions Chess Tour: Шахрияр Мамедъяров вступает в борьбу на заключительном этапе

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня вступает в борьбу в девятом и последнем этапе серии Meltwater Champions Chess Tour в Сан-Франциско.

Как сообщает Report, в первом раунде финального этапа 37-летний гроссмейстер встретится с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой. Им предстоит провести 4 партии.

Отметим, что турнир завершится 20 ноября.

Призовой фонд соревнований составляет 210 тыс. долларов США.

Шахрияр Мамедъяров занял второе место в Aimchess Rapid, восьмом этапе серии Meltwater Champions Chess Tour.

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Версия на азербайджанском языке Champions Chess Tour: Şəhriyar Məmmədyarov final mərhələsində mübarizəyə başlayır

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