Champions Chess Tour: Шахрияр Мамедъяров вступает в борьбу на заключительном этапе

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня вступает в борьбу в девятом и последнем этапе серии Meltwater Champions Chess Tour в Сан-Франциско.
Как сообщает Report, в первом раунде финального этапа 37-летний гроссмейстер встретится с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой. Им предстоит провести 4 партии.
Отметим, что турнир завершится 20 ноября.
Призовой фонд соревнований составляет 210 тыс. долларов США.
Шахрияр Мамедъяров занял второе место в Aimchess Rapid, восьмом этапе серии Meltwater Champions Chess Tour.