"Champions Chess Tour": Шахрияр Мамедъяров уступил индийскому шахматисту

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел очередную встречу в рамках последнего - девятого этапа серии Meltwater Champions Chess Tour.

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел очередную встречу в рамках последнего - девятого этапа серии Meltwater Champions Chess Tour.

Как передает Report , в IV туре финального раунда 37-летний гроссмейстер встретился с индийцем Эргаиси Арджуном.

Ш. Мамедъяров уступил сопернику со счетом 1:3. В следующем туре опытный шахматист встретится с Уэсли Со из США. В настоящее время представитель Азербайджана с тремя очками в активе делит 7-8 позицию с Э.Арджуном.

Отметим, что турнир завершится 20 ноября. Призовой фонд составляет 210 тыс. долларов США. Напомним, что азербайджанский гроссмейстер занял второе место на Aimchess Rapid, который является восьмым этапом серии Metwater Champions Chess Tour.