О нас

"Champions Chess Tour": Шахрияр Мамедъяров уступил индийскому шахматисту

"Champions Chess Tour": Шахрияр Мамедъяров уступил индийскому шахматисту Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел очередную встречу в рамках последнего - девятого этапа серии Meltwater Champions Chess Tour.
Индивидуальные
18 ноября 2022 г. 08:44
Champions Chess Tour: Шахрияр Мамедъяров уступил индийскому шахматисту

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел очередную встречу в рамках последнего - девятого этапа серии Meltwater Champions Chess Tour.

Как передает Report, в IV туре финального раунда 37-летний гроссмейстер встретился с индийцем Эргаиси Арджуном.

Ш. Мамедъяров уступил сопернику со счетом 1:3. В следующем туре опытный шахматист встретится с Уэсли Со из США. В настоящее время представитель Азербайджана с тремя очками в активе делит 7-8 позицию с Э.Арджуном.

Отметим, что турнир завершится 20 ноября. Призовой фонд составляет 210 тыс. долларов США. Напомним, что азербайджанский гроссмейстер занял второе место на Aimchess Rapid, который является восьмым этапом серии Metwater Champions Chess Tour.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Champions Chess Tour": Şəhriyar Məmmədyarov hindistanlı şahmatçıya məğlub olub

Другие новости из категории

Президент Национального паралимпийского комитета: Мы достойно ответили на провокацию армян
Президент Национального паралимпийского комитета: Мы достойно ответили на провокацию армян
17 ноября 2022 г. 15:21
Фарид Гаибов: Планируем провести Спортивный фестиваль в Карабахе
Фарид Гаибов: Планируем провести Спортивный фестиваль в Карабахе
17 ноября 2022 г. 12:28
Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира
ФотоАзербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира
17 ноября 2022 г. 09:41
Эдуард Мамедов стал двукратным чемпионом Европы
ФотоЭдуард Мамедов стал двукратным чемпионом Европы
16 ноября 2022 г. 21:09
На освобожденных территориях будут построены Олимпийские спортивные комплексы
На освобожденных территориях будут построены Олимпийские спортивные комплексы
16 ноября 2022 г. 18:34
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на соревнованиях в Турции
ФотоАзербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на соревнованиях в Турции
16 ноября 2022 г. 14:50
Азербайджанские боксеры успешно стартовали на чемпионате мира
Азербайджанские боксеры успешно стартовали на чемпионате мира
16 ноября 2022 г. 10:49
Чемпионат мира: Сулейманов уступил, еще два тхэквондиста вступают в борьбу
Чемпионат мира: Сулейманов уступил, еще два тхэквондиста вступают в борьбу
16 ноября 2022 г. 09:32
Еще один азербайджанский тяжелоатлет завоевал медаль на международном турнире
Еще один азербайджанский тяжелоатлет завоевал медаль на международном турнире
15 ноября 2022 г. 19:30
Азербайджанская тяжелоатлетка завоевала бронзовую медаль в международном турнире
Азербайджанская тяжелоатлетка завоевала бронзовую медаль в международном турнире
15 ноября 2022 г. 13:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi