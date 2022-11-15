Champions Chess Tour: Шахрияр Мамедъяров успешно стартовал на финальном этапе

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров успешно стартовал на последнем - девятом этапе серии Meltwater Champions Chess Tour.

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров успешно стартовал на последнем - девятом этапе серии Meltwater Champions Chess Tour.

Как передает Report , в первом туре финального раунда 37-летний гроссмейстер встретился с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой.

Ш.Мамедъяров обыграл соперника со счетом 2,5:1,5. Во II туре опытный шахматист встретится с поляком Яном Кшиштофом-Дудой.

Отметим, что турнир завершится 20 ноября. Призовой фонд составляет 210 тыс. долларов США. Напомним, что азербайджанский гроссмейстер занял второе место на Aimchess Rapid, который является восьмым этапом серии Metwater Champions Chess Tour.