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    Церемонию открытия Олимпийских игр посетят 45 глав государств и правительств

    Из европейских глав государств на церемонии открытия будут присутствовать президенты Германии, Франции и Португалии

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Церемонию открытия Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро посетят 45 глав государств и правительств. Как сообщает Report, об этом пишет France-Presse.

    Из латиноамериканских  стран свое присутствие на церемонии открытия игр уже подтвердили президенты Аргентины и Парагвая. 

    Из европейских глав государств на церемонии открытия будут присутствовать президенты Германии, Франции и Португалии. 

    От США ожидается участие госсекретаря Джона Керри.

    XXXI летние Олимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.

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