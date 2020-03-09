​Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей

Церемония зажжения огня Игр-2020 пройдет в закрытом режиме из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Греции.

Традиционное мероприятие состоится в Олимпии 12 марта. На зажжении огня будут присутствовать только порядка 100 человек из Международного олимпийского комитета (МОК) и члены оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио. Также церемония будет закрыта для журналистов.

В течение недели эстафета огня будет проходить по территории Греции, а 19 марта факел будет передан членам оргкомитета Игр-2020.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.