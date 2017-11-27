Центр спортивных исследований приступил к исполнению проекта "Победители года-2017"

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Центр спортивных исследований (İAM) приступил к исполнению проекта "Победители года-2017".

Организационная поддержка осуществляемого уже пятый год подряд проекта принадлежит Бакинскому олимпийскому стадиону, информационная поддержка - Информагентству Report, генеральный спонсор - Aloff Made in Azerbaijan.

По сравнению с прежними проектами, на этот раз в названия и состав номинаций внесены некоторые изменения. Номинация "Пресс-секретарь года" заменена номинацией "Спортивное соревнование года". Кроме того, номинация "Главный тренер года" по футболу стала высшей номинацией и было принято решение наградить победителя не проводя опрос.

На предварительном этапе проекта работающие в различных СМИ спортивные журналисты будут опрошены (из каждого СМИ по одному журналисту) по номинациям "Спортивный деятель года", "Спортсмен года", "Иностранный спортсмен года", "Футболист года", "Команда года" (футбол и другие виды), "Тренер года" (по другим видам) и "Спортивный журналист года". Журналисты могут выбрать не только предложенных, но и собственных кандидатов и команды. В итоге победителем будет объявлен набравший наибольшее количество голосов кандидат. Церемония награждения запланирована на середину декабря на Бакинском олимпийском стадионе.

Кандидаты не указаны лишь в номинации "Спортивный журналист года".

Кандидаты нижеследующие (в алфавитном порядке):

I. СПОРТИВНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ГОДА

1. Чингиз Гусейнзаде

2. Фазиль Мамедов

3. Кямаляддин Гейдаров

4. Ровнаг Абдуллаев

5. Таир Гёзель

6. Заур Ахундов

II. СПОРТСМЕН ГОДА

1. Гаджи Алиев

2. Хидаят Гейдаров

3. Магомедрасул Меджидов

4. Милад Беиги Харчегани

5. Полина Рагимова

6. Руслан Лунев

7. Шахрияр Мамедъяров

III. ИНОСТРАННЫЙ СПОРТСМЕН ГОДА

1. Адриан Скарлатаке

2. Дино Ндлову

3. Филип Озобич

4. Мичел

5. Ричард Гадзе

IV. ФУТБОЛИСТ ГОДА

1. Араз Абдуллаев

2. Махир Мадатов

3. Рауф Алиев

4. Рашад Садыгов

5. Ровшан Гусейнли

6. Тамкин Халилзаде

V. КОМАНДА ГОДА (по футболу)

1. Национальная сборная Азербайджана по футболу U23

2. Национальная сборная Азербайджана по футзалу

3. Футбольная команда "Карабах"

4. Футбольная команда "Габала"

КОМАНДА ГОДА (по другим видам)

1. Мужская национальная сборная Азербайджана по дзюдо

2. Национальная сборная Азербайджана по гимнастике

3. Женская сборная Азербайджана по гандболу

4. Национальная мужская сборная Азербайджана по вольной борьбе

5. Национальная мужская сборная Азербайджана по шахматам

6. Национальная женская сборная Азербайджана по волейболу

VI.ТРЕНЕР ГОДА (по другим видам)

1. Фаиг Гараев

2. Фархад Мамедов

3. Фирдовси Умудов

4. Реза Мехмандуст

5. Леонид Лоивский

VII. СПОРТИВНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ГОДА

1. Чемпионат Европы по стрельбе

2. IV Игры исламской солидарности "Баку 2017"

3. Турнир "Большого шлема" по дзюдо

4. Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

5. Кубок мира по гимнастике

5. Чемпионат Европы среди женщин по волейболу

VIII. СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ ГОДА