Центр спортивных исследований обнародовал список кандидатов в номинации "Победитель года-2018" - СПИСОК

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Центр спортивных исследований приступил к исполнению проекта "Победители года-2018".

Организационную поддержку проекту, проводимому вот уже шестой год подряд, оказывает Бакинский олимпийский стадион, информационную поддержку - Информационное агентство "Report", главным спонсором выступает "Topaz", а спонсором – компания "İl`Azero".

В отличие от предыдущих проектов, в этом году внесены некоторые изменения в названия и состав номинаций. Из списка исключены номинации "Команда года" и "Спортивный журналист года". Было решено выбрать "Лучшего главного тренера года" по всем видам спорта.

На первом этапе проекта среди спортивных журналистов (по одному от каждого издания) будет проведен опрос по номинациям "Спортивный деятель года", "Спортсмен года", "Иностранный спортсмен года", "Футболист года", "Тренер года", "Спортивное состязание года". Журналисты также смогут предложить своего кандидата. В итоге кандидат, набравший большинство голосов, будет объявлен победителем. Церемония награждения состоится 18 декабря на Бакинском олимпийском стадионе.

Список кандидатов (по алфавиту):



I CПОРТИВНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ГОДА

1. Ариф Рагимов – промоутер Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

2. Фарид Гаибов – президент Европейского гимнастического союза

3. Махир Мамедов – вице-президент Азербайджанской и Международной шахматных федераций

4. Намик Алиев – исполняющий обязанности президента Федерации борьбы Азербайджана

5. Садыг Садыгов – вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана

6. Сахиб Алекперов – вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана

7. Яшар Баширов – президент Федерации каратэ Азербайджана

II СПОРТСМЕН ГОДА

1. Эльданиз Азизли (греко-римская борьба) – чемпион Европы и мира

2. Хидаят Гейдаров (дзюдо) – серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионата мира

3. Ирина Зарецка (каратэ) – чемпионка мира, серебряный призер чемпионата Европы

4. Мария Стадник (борьба) – чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира

5. Михаил Малкин (тамблинг) – чемпион Европы

6. Шахрияр Мамедъяров (шахматист) – вице-чемпион турнира претендентов

7. Tуран Байрамов (вольная борьба) – олимпийский чемпион среди юниоров

8. Ушанги Кокаури (дзюдо) – серебряный призер чемпионата мира

9. Вугар Талыбов (дзюдо) – олимпийский чемпион среди юниоров

10. Елизавета Лузан (художественная гимнастика) – олимпийская чемпионка среди юниоров

III ИНОСТРАННЫЙ ФУТБОЛИСТ ГОДА

1. Александр Дедов ("Зиря") – молдавский полузащитник

2. Багали Дабо ("Габала"/"Нефтчи") – французский форвард

3. Денис Силва ("Keшля") – бразильский защитник

4. Дональд Герье ("Карабах") – гаитянский полузащитник

5. Мичел ("Карабах") – испанский полузащитник

6. Марко Девич ("Сабах") – украинский нападающий



IV ФУТБОЛИСТ ГОДА

1. Амиль Юнанов ("Сумгайыт"/"Keшля") - форвард

2. Джавид Имамвердиев ("Сумгайыт"/"Сабах") - полузащитник

3. Эмин Махмудов ("Нефтчи") - полузащитник

4. Maксим Медведев ("Карабах") – защитник

5. Махир Мадатов ("Карабах") – нападающий

6. Мирабдулла Аббасов ("Нефтчи") - нападающий

7. Ричард Алмейда ("Карабах" - "Астана" Казахстан) – полузащитник

8. Tемкин Халилзаде ("Габала") - полузащитник

V. ТРЕНЕР ГОДА (по всем видам спорта)

1. Фирдовси Умудов – главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе

2. Гурбан Гурбанов – главный тренер сборной Азербайджана по футболу и клуба "Карабах"

3. Рахман Хатамов – главный тренер сборной Азербайджана по каратэ

4. Роберто Бордин – главный тренер футбольного клуба "Нефтчи"

5. Руслан Машуренко – главный тренер сборной Азербайджана по дзюдо

6. Шабан Донат – главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе

7. Вугар Мамед – главный тренер сборной Азербайджана U-19

VI. СПОРТИВНОЕ СОСТЯЗАНИЕ ГОДА

1. "Бакинский марафон-2018"

2. Прыжки на батуте, Чемпионат Европы по двойному мини-батуту и тамблингу

3. Чемпионат мира по BMX

4. Чемпионат мира по велосипедному мотокроссу

5. Чемпионат мира по дзюдо

6. Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

7. Супертурнир "ShamkirChess", посвященный памяти Вугара Гашимова.