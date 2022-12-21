Центр спортивных исследований наградил победителей года

Состоялась церемония вручения награды "Золотая десятка" в рамках проекта "Победители года - 2022" Центра спортивных исследований (ЦСИ).

Состоялась церемония вручения награды "Золотая десятка" в рамках проекта "Победители года - 2022" Центра спортивных исследований (ЦСИ).

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном в отеле "Сахиль", приняли участие известные представители спортивной общественности, журналисты, почетные гости и депутаты.

Церемония началась с минуты молчания. Участники мероприятия почтили память шехидов, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана, спортивного комментатора Эльвина Рустамова, погибшего на прошлой неделе в автокатастрофе, а также других погибших журналистов.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель ЦСИ, член правления Общественного объединения спортивных журналистов Азербайджана, директор Гусарского Олимпийского спортивного комплекса Эльшан Мамедов поприветствовал участников и поздравил победителей.

Затем Э.Мамедов пригласил на сцену главного редактора Информационного агентства Report Мурада Алиева, а затем представителя İl Azero Эльвина Абулова и вручил им плакетки "Надежный партнер". На сцене были представлены логотипы Report и İl Azero.

Кроме того, редактор спортивного департамента Report Заур Худиев получил специальный приз от Гусарского Олимпийского спортивного комплекса за правильное определение победителей.

Затем началась церемония награждения. Сначала было объявлено имя победителя в номинации "Спортивный деятель года". Этого звания был удостоен министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Награду министру вручил футболист-ветеран, олимпийский чемпион, член Наблюдательного совета клуба "Сабах" Игорь Пономарев.

Выразив благодарность представителям СМИ, принявшим участие в опросе, Ф.Гаибов попросил журналистов больше не избирать его: "Мне трудно принимать такие награды. Потому что, как и все сотрудники Министерства молодежи и спорта, я делаю свое дело. Честно говоря, для меня было удивительно, что меня выбрали спортивным деятелем года. Потому что я министр спорта, и это моя работа. Честно говоря, я даже не хотел приходить на церемонию награждения (смеется). Но потом мне сказали, что это выбор журналистов".

Затем был объявлен спортсмен года. Победителем в этой номинации стал двукратный чемпион мира и Европы, победитель V Игр исламской солидарности, прошедших в этом году в турецком городе Конья, борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли. Победительницей года была выбрана шахматистка Говхар Бейдуллаева, ставшая чемпионкой мира в возрастной категории до 20 лет.

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов был удостоен звания "Тренер года". Награду 50-летнему специалисту вручил генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев. А клуб "Карабах", главным тренером которого является Гурбанов, занял первое место, опередив всех соперников в номинации "Команда года". Победителем в номинации "Футболист года" стал капитан сборной Азербайджана и "Нефтчи" Эмин Махмудов.