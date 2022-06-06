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Cегодня Шахрияр Мамедъяров сыграет с Магнусом Карлсеном

Cегодня Шахрияр Мамедъяров сыграет с Магнусом Карлсеном Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов проведут очередные встречи на главном этапе турнира "Norway Chess" в Ставангере (Норвегия).
Индивидуальные
6 июня 2022 г. 09:53
Cегодня Шахрияр Мамедъяров сыграет с Магнусом Карлсеном

Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов проведут очередные встречи на главном этапе турнира "Norway Chess" в Ставангере (Норвегия).

Как сообщает Report, Ш.Мамедъяров в 6-й день соревнований сыграет черными фигурами с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

37-летний гроссмейстер расположился на 4-й строчке, имея 8,5 очков.

Т.Раджабов белыми фигурами сыграет с болгарином Веселином Топаловым. 35-летний шахматист с 9 очками занимает 9-е место.

Призовой фонд турнира, который завершится 10 июня, составляет 2 500 000 норвежских крон (451 000 манатов).

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov bu gün Maqnus Karlsenlə qarşılaşacaq

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