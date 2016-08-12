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    CAS отклонил апелляцию российского каноиста на отстранение от Игр-2016

    Президент Всероссийской федерации гребли: Апелляция Алексея Коровашкова отклонена

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию каноиста Алексея Коровашкова на отстранение от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

    "Апелляция Алексея Коровашкова отклонена. Можно ли обратиться в гражданский суд с апелляцией? Я не исключаю такого шага, но это можно будет сделать уже после Олимпиады. Все иски, которые были возможны, спортсмены подали. По двум - Крайтору и Анюшиной - есть решение международной федерации. Эти иски были отозваны, спортсменов восстановили в правах и допустили на Олимпиаду. Отказы пришли по Александру Дьяченко, Наталье Подольской и Алексею Коровашкову", - заявил Архипов.

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