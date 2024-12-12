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Бывший глава Технического комитета IBA провел в Азербайджане семинар для тренеров

Бывший глава Технического комитета IBA провел в Азербайджане семинар для тренеров 16:26
Индивидуальные
12 декабря 2024 г. 17:00
Бывший глава Технического комитета IBA провел в Азербайджане семинар для тренеров

Экс-председатель Технического комитета Международной ассоциации бокса (IBA) Рэй Сильвас прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, американский специалист уже провел семинар для тренеров команд и судей, которые будут участвовать в чемпионате страны.

На семинаре обсуждались вопросы подготовки к соревнованиям, правила и спорные ситуации, были даны необходимые рекомендации.

В тренинге также принял участие генеральный секретарь Федерации бокса Азербайджана Наги Сафаров.

Отметим, что Рэй Сильвас будет супервайзером чемпионата Азербайджана по боксу среди мужчин и женщин, который пройдет с 15 по 20 декабря.

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Версия на азербайджанском языке IBA-nın Texniki Komitəsinin sabiq sədri Azərbaycana gəlib, məşqçilərə seminar keçib

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