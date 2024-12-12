Бывший глава Технического комитета IBA провел в Азербайджане семинар для тренеров

16:26

Экс-председатель Технического комитета Международной ассоциации бокса (IBA) Рэй Сильвас прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, американский специалист уже провел семинар для тренеров команд и судей, которые будут участвовать в чемпионате страны.

На семинаре обсуждались вопросы подготовки к соревнованиям, правила и спорные ситуации, были даны необходимые рекомендации.

В тренинге также принял участие генеральный секретарь Федерации бокса Азербайджана Наги Сафаров.

Отметим, что Рэй Сильвас будет супервайзером чемпионата Азербайджана по боксу среди мужчин и женщин, который пройдет с 15 по 20 декабря.