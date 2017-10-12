Бывший футболист сборной Англии возобновил карьеру в 49 лет

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник сборной Англии и "Арсенала" Пол Мерсон принял решение возобновить карьеру игрока в возрасте 49 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, Мерсон подписал контракт с "Керау", который выступает в четвертом дивизионе чемпионата Уэльса. Ожидается, что первый матч за новую команду он проведет 18 октября.

Отметим, что за свою карьеру Мерсон выигрывал с "Арсеналом" Кубок кубков, Кубок Англии и Кубок лиги. В составе сборной Англии он принимал участие в чемпионате мира 1998 года. Напомним, что футболист объявил о завершении карьеры игрока в 2006 году. Его последним клубом был "Тамуорт", который выступал в пятом английском дивизионе.