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Бывший чемпион UFC задержан по подозрению в домашнем насилии

Бывший чемпион UFC задержан по подозрению в домашнем насилии Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Чак Лидделл задержан по подозрению в домашнем насилии.
Индивидуальные
11 октября 2021 г. 20:09
Бывший чемпион UFC задержан по подозрению в домашнем насилии
Чак Лидделл

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Чак Лидделл задержан по подозрению в домашнем насилии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на портал TMZ.

Сообщается, что 51-летний Лидделл был задержан в понедельник утром у себя дома в Лос-Анджелесе, инициатором вызова полиции была его жена. По информации, супруги повздорили, затем конфликт перешел в драку. На данный момент бывший спортсмен находится в тюрьме, за его выход на свободу установлен залог в размере 20 тыс. долларов США.

В июле 2009 года Лидделл был включен в Зал славы UFC. Он выступал в этой организации с 1998 по 2010 год. С 2005 по 2007 год американец владел чемпионским поясом UFC. Всего в смешанных единоборствах он провел 30 боев, в которых одержал 21 победу и потерпел 9 поражений.

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