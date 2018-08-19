Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри одержал вторую победу после 2,5-летнего перерыва

Баку. 19 августа, REPORT.AZ/ Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, известный по прозвищу «Цыганский король», победил итальянца Франческо Пьянету по очкам. Главный судья в ринге отдал все раунды британцу - 100:90, сообщает Report.

Это вторая победа, одержанная «Цыганским королем» на профессиональном ринге после 2,5-летнего перерыва. В июне он победил представителя Албании Сефера Сефери техническим нокаутом.