​Бывший чемпион мира по боксу О'Нил Белл убит в США

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Ямайский боксер, бывший чемпион мира 41-летний О'Нил Белл застрелен неизвестными в американском городе Атланта (штат Джорджия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, спортсмена убили при попытке ограбления.

Белл и его друг выходили из городского автобуса, в то время как по ним открыли огонь два человека. Боксер погиб на месте, другой мужчина получил ранения и был госпитализирован.

О'Нил Белл был чемпионом мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). По версии Всемирного боксерского совета (WBC) Белл одно время занимал второе место в мировом рейтинге лучших боксеров.