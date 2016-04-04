Бывший чемпион мира cкончался в возрасте 23 лет

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Бывший чемпион мира по шорт-треку, южнокореец Но Джин Гю cкончался в возрасте 23 лет, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое было выявлено у спортсмена в 2013 году.

Операцию по удалению опухоли кости в левом плече было решено отложить из-за подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи. Однако в России спортсмену выступить не удалось из-за перелома локтя, полученного за месяц до Игр. Тогда же было выявлено, что остеосаркома выросла до 13 см.

Спортсмену была сделана операция, и его состояние улучшилось в 2015 году. Он планировал выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине, но затем ему вновь стало хуже.

Но Джин Гю установил мировые рекорды на дистанциях в 1500 и 3000 м в 2011 году. В том же году он победил на чемпионате мира в многоборье.