Бывший азербайджанский спортсмен по гребле на каноэ представит на олимпиаде Россию

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Обнародован состав российской сборной по гребле на байдарках и каноэ, который выступит на Летних олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, в числе 14-ти спортсменов есть также и бывший член сборной Азербайджана Андрей Крайтор.

Он примет участие в соревнованиях по одиночному каноэ на дистанции 200 м.

Крайтор будет соперником титулованного спортсмена по каноэ Валентина Демьяненко, который на предстоящей олимпиаде представит Азербайджан.

Наталья Подольская выступит в женских соревнованиях по одиночному заплыву на байдарках на дистанции 200 м, а Елена Анюшина - 500 м.

На обеих дистанциях они будут соперничать с представительницей Азербайджана, олимпийской чемпионкой Инной Осипенко-Радомской.

Отметим, что Андрей Крайтор выступал в сборной Азербайджана в 2009 - 2012 гг.