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    Бывший азербайджанский спортсмен по гребле на каноэ представит на олимпиаде Россию

    Андрей Крайтор будет соперником Валентина Демьяненко

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Обнародован состав российской сборной по гребле на байдарках и каноэ, который выступит на Летних олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

    Как сообщает Report, в числе 14-ти спортсменов есть также и бывший член сборной Азербайджана Андрей Крайтор.

    Он примет участие в соревнованиях по одиночному каноэ на дистанции 200 м.

    Крайтор будет соперником титулованного спортсмена по каноэ Валентина Демьяненко, который на предстоящей олимпиаде представит Азербайджан. 

    Наталья Подольская выступит в женских соревнованиях по одиночному заплыву на байдарках на дистанции 200 м, а Елена Анюшина - 500 м. 

    На обеих дистанциях они будут соперничать с представительницей Азербайджана, олимпийской чемпионкой Инной Осипенко-Радомской. 

    Отметим, что Андрей Крайтор выступал в сборной Азербайджана в 2009 - 2012 гг. 

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