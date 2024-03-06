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Бюро COP9 готовит документы к следующей конференции

Бюро COP9 готовит документы к следующей конференции
Индивидуальные
6 марта 2024 г. 12:16
Бюро COP9 готовит документы к следующей конференции

Бюро 9-й Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (COP9), заместителем председателя которого является министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, готовит документы для COP10.

Как сообщает Report, об этом министр сказал журналистам после первого официального заседания COP9 в Баку.

Фарид Гаибов отметил, что встречи стран, присоединившихся к международной конвенции по борьбе с допингом, проводятся в ЮНЕСКО раз в два года.

"В состав бюро входят 6 человек. Наше первое заседание прошло в онлайн-формате. Это первое очное заседание. Всего запланировано семь таких встреч".

Напомним, что на 9-й Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте в Париже в октябре прошлого года министр молодежи и спорта Фарид Гаибов был избран заместителем председателя бюро.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbovun sədr müavini olduğu qurum COP10-a hazırlaşmaq üçün sənədlər hazırlayır

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