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Посол: Азербайджан стал международной площадкой для крупных спортивных соревнований

Посол: Азербайджан стал международной площадкой для крупных спортивных соревнований "У Азербайджана и России сформировались крепкие спортивные связи"
Индивидуальные
16 февраля 2021 г. 17:31
Посол: Азербайджан стал международной площадкой для крупных спортивных соревнований
Полад Бюльбюльоглы

"У Азербайджана и России сформировались крепкие спортивные связи, которые характерны для азербайджано-российских отношений. Еще в сентябре 2018 года между правительствами наши государств в Сочи было подписано соглашение о сотрудничестве в области спорта. Тесное взаимодействие осуществляется по линии спортивных федераций и между олимпийскими комитетами двух стран". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, выступая на встрече министра спорта России с послами стран СНГ.

Посол Азербайджана поздравил присутствующих с юбилеем СНГ и пожелал государствам-участникам Содружества дальнейших успехов в достижении общих целей и задач. Он отметил успешно развивающееся двустороннее сотрудничество Азербайджана с Россией: "Еще в сентябре 2018 года между правительствами наши государств в Сочи было подписано соглашение о сотрудничестве в области спорта. Тесное взаимодействие осуществляется по линии спортивных федераций и между олимпийскими комитетами двух стран".

"Азербайджан также превратился в международную площадку для проведения крупных спортивных соревнований, таких как автомобильные гонки Формула-1 Гран-при Европы, Чемпионат мира по дзюдо, Чемпионат мира по художественной гимнастике. В 2015 году Баку впервые в истории принял у себя Европейские игры, которые прошли очень успешно, особенно церемонии открытия и закрытия игр были ярко впечатляющие и запоминающиеся. Благодаря этому Азербайджан создал развитую спортивную инфраструктуру, а интерес азербайджанского населения к спорту главным образом среди молодежи продолжает расти", - заключил посол.

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