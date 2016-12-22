В трассу Гран-при Азербайджана будут внесены изменения

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Будут внесены небольшие изменения в трассу Гран-при Азербайджана "Формула-1", который пройдет в июне 2017 года. Как сообщает Report, об этом championat.com заявил руководитель Операционной компании Бакинского городского кольца по строительству объектов соревнования Том Бутчер.

Он отметил, что благодаря накопленному опыту по сравнению с прошлым годом будет возможным закрыть улицы города немного позже, а открыть раньше. Он не исключает, что пешеходные дорожки на трассе в вечерние часы будут переданы в пользование населения: "В настоящее время работаем над этим вариантом. В конфигурации трассы никаких изменений не будет. В некоторых поворотах будут заменены бордюры. В некоторых местах дорога будет расширена. Международная федерация автомобильного спорта попросила сделать небольшие изменения в некоторых местах".

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формула-1" состоится 23-25 июня 2017 года.