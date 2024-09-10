Бронзовый призер Париж-2024 Ильхам Закиев поделился секретом своего успеха

Азербайджанский паралимпиец Ильхам Закиев, завоевавший на Летних Паралимпийских играх Париж-2024 бронзовую медаль, поделился секретом своего успеха.
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"Если человек работает над собой, он может достичь любых вершин, нет ничего невозможного. Если заниматься любимым делом, обязательно достигнешь результата", - сказал И.Закиев.
Он также рассказал о своем выступлении на Паралимпиаде, отметив плохой уровень организации турнира.
"К сожалению, из-за травм я не смог подготовиться должным образом. Но, несмотря на это, я вернулся на родину с бронзовой медалью. В целом, на Олимпиаде, Паралимпийских играх любая медаль равна победе", - подчеркнул Ильхам Закиев.
Напомним, что очередная группа азербайджанских спортсменов, добившихся высоких результатов на XVII Летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже, вернулась на родину.