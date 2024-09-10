Бронзовый призер Париж-2024 Ильхам Закиев поделился секретом своего успеха

Азербайджанский паралимпиец Ильхам Закиев, завоевавший на Летних Паралимпийских играх Париж-2024 бронзовую медаль, поделился секретом своего успеха.

Азербайджанский паралимпиец Ильхам Закиев, завоевавший на Летних Паралимпийских играх Париж-2024 бронзовую медаль, поделился секретом своего успеха.

Как сообщает Report , отвечая на вопросы журналистов в Международном аэропорту Гейдар Алиев по возвращении на родину, парадзюдоист отметил, что залогом любого успеха является работа над собой.

"Если человек работает над собой, он может достичь любых вершин, нет ничего невозможного. Если заниматься любимым делом, обязательно достигнешь результата", - сказал И.Закиев.

Он также рассказал о своем выступлении на Паралимпиаде, отметив плохой уровень организации турнира.

"К сожалению, из-за травм я не смог подготовиться должным образом. Но, несмотря на это, я вернулся на родину с бронзовой медалью. В целом, на Олимпиаде, Паралимпийских играх любая медаль равна победе", - подчеркнул Ильхам Закиев.

Напомним, что очередная группа азербайджанских спортсменов, добившихся высоких результатов на XVII Летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже, вернулась на родину.