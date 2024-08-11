Бронзовый призер Олимпиады: Я всегда старался радовать народ Азербайджана

Бронзовый призер проходящих во французской столице Летних Олимпийских игр Магомедхан Магомедов поделился своими впечатлениями после завоеванной победы в противостоянии за третье место.

Бронзовый призер проходящих во французской столице Летних Олимпийских игр Магомедхан Магомедов поделился своими впечатлениями после завоеванной победы в противостоянии за третье место.

В беседе с командированным в Париж корреспондентом Report спортсмен отметил, что всегда старался радовать народ Азербайджана.

"Я не очень доволен, что взял бронзу. Я борец, который всегда нацелен на высокие результаты. Я всегда старался радовать народ Азербайджана, но мы не удовлетворены нашими результатами. Не все прошло как мы планировали", - отметил он.

Напомним, что в поединке за бронзу М.Магомедов одолел представителя Украины Мурази Мчедлидзе.