Бронзовый призер Олимпиады: Я - сын Азербайджана, который представляет Украину

Украинский борец греко-римского стиля азербайджанского происхождения Пярвиз Насибов поделился своими впечатлениями от выступления на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Украинский борец греко-римского стиля азербайджанского происхождения Пярвиз Насибов поделился своими впечатлениями от выступления на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

В беседе с командированным во французскую столицу корреспондентом Report спортсмен сказал, что считает себя сыном Азербайджана, который представляет Украину.

"Я хотел выиграть золотую медаль. Но, видимо, мне было предначертано взять серебро. Нужно работать больше. Думаю, спешка помешала мне завоевать золото. Я - сын Азербайджана, который представляет Украину. Я никогда не сделаю ничего в ущерб престижу нашей страны. На соревнованиях я могу составить конкуренцию Хасрату Джафарову, с которым мы встретились в полуфинальной схватке. Но за пределами борцовского ковра мы друзья", - добавил П.Насибов.

Отметим, что Пярвиз Насибов, выступавший в весовой категории до 67 кг, уступил в финале иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси и завоевал серебряную медаль парижской Олимпиады.