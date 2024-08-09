Бронзовый призер Олимпиады: Я - сын Азербайджана, который представляет Украину

Украинский борец греко-римского стиля азербайджанского происхождения Пярвиз Насибов поделился своими впечатлениями от выступления на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.
В беседе с командированным во французскую столицу корреспондентом
"Я хотел выиграть золотую медаль. Но, видимо, мне было предначертано взять серебро. Нужно работать больше. Думаю, спешка помешала мне завоевать золото. Я - сын Азербайджана, который представляет Украину. Я никогда не сделаю ничего в ущерб престижу нашей страны. На соревнованиях я могу составить конкуренцию Хасрату Джафарову, с которым мы встретились в полуфинальной схватке. Но за пределами борцовского ковра мы друзья", - добавил П.Насибов.
Отметим, что Пярвиз Насибов, выступавший в весовой категории до 67 кг, уступил в финале иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси и завоевал серебряную медаль парижской Олимпиады.