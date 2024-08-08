Бронзовый призер Олимпиады: Рад, что вернусь в Азербайджан с медалью

Я рад, что вернусь в Азербайджан с медалью.

Своей радостью от выигранной бронзовой награды, с которой он вернется в Азербайджан, в соревнованиях борцов греко-римского стиля поделился медали Хасрат Джафаров.

Об этом передает командированный в Париж, где проходят Летние Олимпийские игры, корреспондент Report .

Призер Олимпиады поделился своими впечатлениями после победы в поединке за третье место.

"Благодарен всем, кто поддерживал меня и радовался моей победе. Я рад выиграть бронзовую медаль, но, разумеется, радость от золота была бы иной. Слава Всевышнему, что вернусь с Олимпиады не с пустыми руками. До сих пор над нашими борцами словно нависли темные тучи, никто не мог завоевать медаль. Но надеюсь, что остальные наши борцы выступят успешно", - добавил он.

Отметим, что выступавший в весовой категории до 67 кг Х.Джафаров со счетом 8:0 выиграл поединок за бронзу у Амантура Исмаилова из Кыргызстана. Эта медаль стала первой для сборной Азербайджана по борьбе на парижской Олимпиаде.