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    Бронзовый призер Лондонской олимпиады скончался в возрасте 36 лет

    Он обнаружен мертвым у себя дома

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по бадминтону в парном разряде Чон Чжэ Сон скончался в возрасте 36 лет.

    Как сообщает Report, тело Сона обнаружила 9 марта жена бадминтониста в его доме в городе Хвасон в 70 км. от Сеула.

    Причины смерти южнокорейского спортсмена на данный момент не сообщаются. В 2015 году бадминтонисту был поставлен диагноз аритмия. Кроме того, спортсмен неоднократно жаловался на сердечные боли.

    Отметим, что в 2012-м году на летних Олимпийских играх в Лондоне Чон Чжэ Сон и Ли Ён Дэ завоевали бронзовую медаль в матче по бадминтону в парном разряде. На их счету также есть серебряная и бронзовая медали чемпионата мира.

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