Британского гимнаста отстранили за высмеивание мусульман

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Британская ассоциация спортивной гимнастики отстранила на два месяца от участия в соревнованиях четырехкратного призера Олимпийских игр Луиса Смита из-за видео, на котором он высмеивает мусульман.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, на видеозаписи, снятой Смитом и попавшей в СМИ, видно, как спортсмен смеется, в то время как другой гимнаст Люк Карсон пародирует молящихся мусульман.

27-летний Луис Смит, который на Олимпиаде в Рио завоевал серебро в упражнениях на коне, заявил дисциплинароной комиссии, что очень сожалеет о своих необдуманных действиях.

Карсону, который уже закончил свою спортивную карьеру, был объявлен выговор, который будет оставаться в его личном деле в течение двух лет, однако ему разрешено тренировать атлетов.