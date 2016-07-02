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    Британский гонщик "Мерседес" стартует с первого места на Гран-при Австрии

    Его напарник квалифицировался вторым, но получил штраф

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ На трассе "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге состоялась квалификация перед Гран-при Австрии.

    Как сообщает Report, квалификацию выиграл британский гонщик "Мерседес" Льюис Хемильтон. Его лучшее время составило - 1:07.922.

    Остальные гонщики расположились следующим образом:

    2. Нико Росберг - "Мерседес" (Германия)

    3. Нико Хюлькенберг - "Форс Индия" (Германия)

    4. Себастьян Феттель - "Феррари" (Германия)

    5. Дженсон Баттон - "Макларен" (Великобритания)

    6. Кими Райконнен - "Феррари" (Финляндия)

    7. Даниэль Риккиардо - "Ред Булл" (Австралия)

    8. Вальтери Боттас - "Уильямс" (Финляндия)

    9. Макс Ферстаппен - "Ред Булл" (Нидерланды)

    10. Фелипе Масса - "Уильямс" (Бразилия)

    11. Эстебан Гутьерес - "Хаас" (Мексика)

    12. Паскаль Верляйн - "МРТ" (Германия)

    13. Ромэн Грожан - "Хаас" (Франция)

    14. Фернандо Алонсо - "Макларен" (Испания)

    15. Карлос Сайнс - "Торро Россо" (Испания)

    16. Серхио Перез - "Форс Индия" (Мексика)

    17. Кевин Магнуссен - "Рено" (Дания)

    18. Джольон Палмер - "Рено" (Великобритания)

    19. Рио Харьянто - "МРТ" (Индонезия)

    20. Даниил Квят - "Торро Россо" (Россия)

    21. Маркус Эрикссон - "Заубер" (Швеция)

    22. Фелипе Наср - "Заубер" (Бразилия).

    Отметим, что Нико Росберг и Себастьян Феттель получили штраф в виде 5 мест за смену коробки передач.

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