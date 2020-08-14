Британский боксер погиб в перестрелке

Между компанией Кершоу и другой группой мужчин произошел дорожный конфликт

Британский боксер Коул Кершоу погиб в перестрелке в городе Бэри.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, инцидент произошел 12 августа. Вечером очевидцы сообщили в полицию о звуках выстрелов на улице. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили Кершоу с огнестрельным ранением в грудь. 18-летний спортсмен был госпитализирован, однако спустя несколько часов он скончался.

По предварительным данным, между компанией Кершоу и другой группой мужчин произошел дорожный конфликт. Когда Коул и его друг вышли из автомобиля, раздались выстрелы. По версии полиции, нападение было не случайным.