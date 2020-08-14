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Британский боксер погиб в перестрелке

Британский боксер погиб в перестрелке Между компанией Кершоу и другой группой мужчин произошел дорожный конфликт
Индивидуальные
14 августа 2020 г. 13:09
Британский боксер погиб в перестрелке
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Британский боксер Коул Кершоу погиб в перестрелке в городе Бэри.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, инцидент произошел 12 августа. Вечером очевидцы сообщили в полицию о звуках выстрелов на улице. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили Кершоу с огнестрельным ранением в грудь. 18-летний спортсмен был госпитализирован, однако спустя несколько часов он скончался.

По предварительным данным, между компанией Кершоу и другой группой мужчин произошел дорожный конфликт. Когда Коул и его друг вышли из автомобиля, раздались выстрелы. По версии полиции, нападение было не случайным.

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Версия на азербайджанском языке Boksçu atışmada öldürüldü

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