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    Британский боксер Майк Тоуэлл скончался от травм, полученных в поединке

    Спортсмен получил тяжелый нокаут в пятом раунде и покинул ринг на носилках

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Британский боксер Майк Тоуэлл, выступающий в полусреднем весе, скончался от травм, полученных в поединке с Дэйлом Эвансом.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Mail.

    Поединок состоялся в четверг в Глазго. Тоуэлл получил тяжелый нокаут в пятом раунде и покинул ринг на носилках, после чего был доставлен в больницу.

    По словам менеджера боксера, Тоуэлл получил серьезные травмы и мог дышать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. В субботу спортсмен скончался на 26-м году жизни.

    До поединка с Эвансом Тоуэлл одержал 11 побед на профессиональном ринге при одной ничьей.

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