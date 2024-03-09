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Британский боксер Джошуа победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну

Британский боксер Джошуа победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну Британский боксер Энтони Джошуа одержал победу в 10-раундовом рейтинговом бою супертяжелой весовой категории, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Джошуа выиграл у бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) француза Фрэнсиса Нг
Индивидуальные
9 марта 2024 г. 05:11
Британский боксер Джошуа победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну

Британский боксер Энтони Джошуа одержал победу в 10-раундовом рейтинговом бою супертяжелой весовой категории, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Джошуа выиграл у бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) француза Фрэнсиса Нганну нокаутом во втором раунде.

Как сообщает Report, поединок сначала проходил в тактическом ключе, оба соперника боролись за центр ринга и выискивали возможности для атак.

Джошуа был активнее, чем в предыдущих поединках, и чаще шел вперед, но Нганну не отдавал инициативу и тоже старался работать первым номером. В конце первого раунда британец отправил француза в нокдаун, но тот быстро восстановился и продолжил поединок.

Во втором раунде Нганну снова оказался в нокдауне. После того, как француз продолжил бой, британец первым же ударом отправил его на настил ринга. Судья сразу же остановил поединок, не начав отсчитывать десять секунд.

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