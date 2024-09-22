Британский боксер Даниэль Дюбуа завоевал титул чемпиона мира IBF

Британец Даниэль Дюбуа завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелой весовой категории.

Британец Даниэль Дюбуа завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелой весовой категории.

Как передает Report, в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне на стадионе "Уэмбли", Дюбуа выиграл у бывшего чемпиона мира по трем версиям соотечественника Энтони Джошуа нокаутом в пятом раунде.

Дюбуа в прошлом поединке 2 июня завоевал титул временного чемпиона мира по версии IBF, победив хорвата Филипа Хрговича техническим нокаутом в восьмом раунде. На счету 27-летнего британца теперь 22 победы (21 нокаутом), 2 поражения.

В активе 34-летнего Джошуа теперь 28 побед (25 нокаутом), 4 поражения. Он прервал серию из четырех побед после после двух поединков с украинцем Александром Усиком. В первом, прошедшем в Лондоне в сентябре 2021 года, британец проиграл решением судей и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF. Второй бой, прошедший в августе 2022 года, также завершился победой решением судей Усика, защитившего титула чемпиона мира по трем престижным версиям. После этого Джошуа победил американца Джермейна Франклина решением судей, финна Роберта Хелениуса нокаутом в седьмом раунде, шведа Отто Валлина техническим нокаутом в пятом раунде и француза Фрэнсиса Нганну нокаутом во втором раунде. Усик в июне этого года освободил титул чемпиона мира IBF.

До поединков с Усиком Джошуа владел титулом чемпиона мира IBF с 2016 по 2019 и с 2019 по 2021 год, WBA - в 2017-2019, 2019-2021 годах, WBO - в 2018-2019, 2019-2021.