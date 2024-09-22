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Британский боксер Даниэль Дюбуа завоевал титул чемпиона мира IBF

Британский боксер Даниэль Дюбуа завоевал титул чемпиона мира IBF Британец Даниэль Дюбуа завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелой весовой категории.
Индивидуальные
22 сентября 2024 г. 01:59
Британский боксер Даниэль Дюбуа завоевал титул чемпиона мира IBF

Британец Даниэль Дюбуа завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелой весовой категории.

Как передает Report, в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне на стадионе "Уэмбли", Дюбуа выиграл у бывшего чемпиона мира по трем версиям соотечественника Энтони Джошуа нокаутом в пятом раунде.

Дюбуа в прошлом поединке 2 июня завоевал титул временного чемпиона мира по версии IBF, победив хорвата Филипа Хрговича техническим нокаутом в восьмом раунде. На счету 27-летнего британца теперь 22 победы (21 нокаутом), 2 поражения.

В активе 34-летнего Джошуа теперь 28 побед (25 нокаутом), 4 поражения. Он прервал серию из четырех побед после после двух поединков с украинцем Александром Усиком. В первом, прошедшем в Лондоне в сентябре 2021 года, британец проиграл решением судей и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF. Второй бой, прошедший в августе 2022 года, также завершился победой решением судей Усика, защитившего титула чемпиона мира по трем престижным версиям. После этого Джошуа победил американца Джермейна Франклина решением судей, финна Роберта Хелениуса нокаутом в седьмом раунде, шведа Отто Валлина техническим нокаутом в пятом раунде и француза Фрэнсиса Нганну нокаутом во втором раунде. Усик в июне этого года освободил титул чемпиона мира IBF.

До поединков с Усиком Джошуа владел титулом чемпиона мира IBF с 2016 по 2019 и с 2019 по 2021 год, WBA - в 2017-2019, 2019-2021 годах, WBO - в 2018-2019, 2019-2021.

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