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Британские гимнастки азербайджанского происхождения приедут в Баку

Британские гимнастки азербайджанского происхождения приедут в Баку Представляющие Великобританию гимнастки азербайджанского происхождения - сестры Джессика и Дженнифер Гадировы приедут в Азербайджан.
Индивидуальные
2 декабря 2022 г. 21:00
Британские гимнастки азербайджанского происхождения приедут в Баку

Представляющие Великобританию гимнастки азербайджанского происхождения - сестры Джессика и Дженнифер Гадировы приедут в Азербайджан.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, сестры-близнецы примут участие в церемонии открытия соревнований, посвященных 20-летию со дня преобразования Федерации гимнастики Азербайджана в Шекинском олимпийском спортивном комплексе.

В турнире также примут участие бронзовый призер летних Олимпийских игр в Токио, двукратный чемпион Европы Ферхат Арыджан (Турция), чемпион мира, серебряный призер чемпионата Европы Милена Бальдассарри (Италия), бронзовые призеры чемпионата мира Амир Даус и Томер Оффир (Израиль), чемпионы Европы среди юниоров Ротем Амихай и Ор Абрахам, победители всемирных соревнований среди возрастных групп Йонатан Фридман и Эми Рафаэли.

Церемония открытия соревнований состоится 9 декабря.

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Версия на английском языке Azerbaijani gymnasts representing Great Britain to visit Baku
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanı təmsil edən azərbaycanlı gimnastlar Bakıya gələcəklər

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