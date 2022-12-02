Британские гимнастки азербайджанского происхождения приедут в Баку

Представляющие Великобританию гимнастки азербайджанского происхождения - сестры Джессика и Дженнифер Гадировы приедут в Азербайджан.

Представляющие Великобританию гимнастки азербайджанского происхождения - сестры Джессика и Дженнифер Гадировы приедут в Азербайджан.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, сестры-близнецы примут участие в церемонии открытия соревнований, посвященных 20-летию со дня преобразования Федерации гимнастики Азербайджана в Шекинском олимпийском спортивном комплексе.

В турнире также примут участие бронзовый призер летних Олимпийских игр в Токио, двукратный чемпион Европы Ферхат Арыджан (Турция), чемпион мира, серебряный призер чемпионата Европы Милена Бальдассарри (Италия), бронзовые призеры чемпионата мира Амир Даус и Томер Оффир (Израиль), чемпионы Европы среди юниоров Ротем Амихай и Ор Абрахам, победители всемирных соревнований среди возрастных групп Йонатан Фридман и Эми Рафаэли.

Церемония открытия соревнований состоится 9 декабря.