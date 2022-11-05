Британские гимнастки азербайджанского происхождения приедут в Азербайджан

Представляющие Великобританию гимнастки - сестры Джессика и Дженнифер Гадировы впервые приедут в Азербайджан.

Представляющие Великобританию гимнастки - сестры Джессика и Дженнифер Гадировы впервые приедут в Азербайджан.

Об этом Report сообщил отец сестер-близнецов Натиг Гадиров.

По его словам, спортсменки посетят страну 8-11 декабря для участия в соревнованиях, посвященных 20-летию со дня преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

Отметим, что гимнастки азербайджанского происхождения завоевали бронзовую медаль в командных соревнованиях на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Двукратная чемпионка Европы Джессика Гадирова недавно завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия), и вошла в историю Великобритании как спортсменка, завоевавшая первую медаль среди женщин в личном многоборье на ЧМ.