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Британские гимнастки азербайджанского происхождения приедут в Азербайджан

Британские гимнастки азербайджанского происхождения приедут в Азербайджан Представляющие Великобританию гимнастки - сестры Джессика и Дженнифер Гадировы впервые приедут в Азербайджан.
Индивидуальные
5 ноября 2022 г. 14:57
Британские гимнастки азербайджанского происхождения приедут в Азербайджан

Представляющие Великобританию гимнастки - сестры Джессика и Дженнифер Гадировы впервые приедут в Азербайджан.

Об этом Report сообщил отец сестер-близнецов Натиг Гадиров.

По его словам, спортсменки посетят страну 8-11 декабря для участия в соревнованиях, посвященных 20-летию со дня преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

Отметим, что гимнастки азербайджанского происхождения завоевали бронзовую медаль в командных соревнованиях на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Двукратная чемпионка Европы Джессика Гадирова недавно завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия), и вошла в историю Великобритании как спортсменка, завоевавшая первую медаль среди женщин в личном многоборье на ЧМ.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın tarixinə düşmüş azərbaycanlı gimnast ilk dəfə ölkəmizə gələcək

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