Британка в одиночку переплыла Атлантику на весельной лодке

Жасмин Харрисон, 21-летняя учительница плавания из Великобритании стала самой молодой женщиной, которая в одиночку переплыла через Атлантический океан на весельной лодке.

Жасмин Харрисон, 21-летняя учительница плавания из Великобритании стала самой молодой женщиной, которая в одиночку переплыла через Атлантический океан на весельной лодке.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian .

Девушка, работающая учителем неполный день, а также подрабатывающая барменом, начала путешествие в декабре 2020 года, когда она отбыла с Канарских островов (остров Ла-Гомера). Ей понадобилось 70 дней, три часа и 48 минут, чтобы добраться до острова Антигуа.

Харриссон рассказала, что проплыла на лодке 4 828 км (3 000 миль). По ее словам, о путешествии останутся «хорошие и плохие воспоминания». При этом, как призналась гребец, она оценила возможность сбежать от нормальной жизни, "соцсетей, плохих новостей, буквально от всего".

Отмечается, что учительница столкнулась на пути с рядом проблем. Ее лодка перевернулась в начале февраля. Два дня назад это произошло снова, в результате чего пострадал локоть девушки.