Бразильский боец Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC - ВИДЕО

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как сообщает Report, в ночь на воскресенье 34-летний Масвидаль нокаутировал 34-летнего американца Бена Аскрена на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе за пять секунд.

Предыдущее достижение ровнялось шести секундам и принадлежало американцу Дуану Людвигу, который 16 января 2006 года нокаутировал канадца Джонатана Гуле.

В активе Масвидаля 34 победы и 13 поражений. Аскрен потерпел первое поражение в карьере, на его счету 19 побед в ММА.