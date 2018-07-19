Бразильский боксер дисквалифицирован на 1 год

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Боец ММА Андерсон Силва дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает Report, антидопинговое агентство США (USADA) наказало бразильского боксера за положительный результат допинг-тестов.
Атлет отстранен от соревнований на 1 год за прием запрещенный препаратов с ноября 2017 года.
Отметим, что срок наказания Андерсона Силвы истечет в ноябре этого года. Срок наказания исчисляется с момента начала приема спортсменом запрещенных препаратов.
Təbriz QuliyevАвтор новости
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