Бразильский боксер дисквалифицирован на 1 год

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Боец ММА Андерсон Силва дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Report, антидопинговое агентство США (USADA) наказало бразильского боксера за положительный результат допинг-тестов.

Атлет отстранен от соревнований на 1 год за прием запрещенный препаратов с ноября 2017 года.

Отметим, что срок наказания Андерсона Силвы истечет в ноябре этого года. Срок наказания исчисляется с момента начала приема спортсменом запрещенных препаратов.