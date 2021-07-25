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Брат и сестра из Японии в течение часа выиграли по золоту Олимпиады

Брат и сестра из Японии в течение часа выиграли по золоту Олимпиады Японский дзюдоист Хифуми Абе завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 66 кг.
Индивидуальные
25 июля 2021 г. 15:39
Брат и сестра из Японии в течение часа выиграли по золоту Олимпиады
Ута и Хифуми Абе

Японский дзюдоист Хифуми Абе завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 66 кг.

Как передает Report, в финальном поединке он одержал победу над грузином Важой Маргвелашвили.

Обладателями бронзы стали бразилец Даниэл Каргнин и дзюдоист из Южной Кореи Баул Ан.

Перед финалами у мужчин в весе до 66 кг прошли решающие схватки у женщин в категории до 52 кг. Золото выиграла сестра сестра Хифуми Абе - Ута Абе. В финале она победила француженку Амандин Бушар. Бронза досталась британке Челси Жиль и итальянке Одетте Джуфриде.

Агентство Kyodo сообщает, что Хифуми Абе и Ута Абе стали первыми в истории Японии братом и сестрой, которые выиграли золотые медали Олимпийских игр в один день.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyalı bacı-qardaş eyni gündə olimpiya çempionu oldu

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