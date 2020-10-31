Боттас выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи "Формулы-1"

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Эмилии-Романьи - этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Эмилии-Романьи - этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заезды проходят на автодроме Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле в укороченном формате - вместо привычных трех сессий свободных заездов была проведена одна, после чего состоялась квалификация.

Лучший круг финна составил 1 мин 13,609 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,097), третьим - нидерландец Макс Ферстаппен (+0,567) из "Ред Булл".