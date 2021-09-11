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Боттас стал победителем спринтерской гонки Гран-при Италии "Формулы-1"

Боттас стал победителем спринтерской гонки Гран-при Италии "Формулы-1" Финн Валттери Боттас из команды "Мерседес" стал победителем спринтерской гонки Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Индивидуальные
11 сентября 2021 г. 19:58
Боттас стал победителем спринтерской гонки Гран-при Италии Формулы-1
Валттери Боттас

Финн Валттери Боттас из команды "Мерседес" стал победителем спринтерской гонки Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Третий результат показал австралиец Даниэль Риккардо, выступающий за "Макларен". Первая тройка пилотов получила три, два и одно очко соответственно.

Спринт представляет из себя гонку на 100 км, по результатам которой определяется стартовая решетка главного заезда уик-энда. Поскольку на машине Боттаса ранее был заменен ряд компонентов, за что финн получил штраф, стартовать в воскресной гонке он будет с конца пелотона. Таким образом, с первого места в основной гонке стартует Ферстаппен, со второго - Риккардо.

Основная гонка пройдет в воскресенье, начало - 17:00 (бакинское время).

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