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Борис Гельфанд: В Азербайджане всегда были сильные шахматисты

Борис Гельфанд: В Азербайджане всегда были сильные шахматисты Известный израильский шахматист Борис Гельфанд, приехавший в Баку по приглашению Федерации шахмат Азербайджана (ФША), заявил, что в Азербайджане всегда были сильные шахматисты.
Индивидуальные
23 января 2024 г. 16:53
Борис Гельфанд: В Азербайджане всегда были сильные шахматисты

Известный израильский шахматист Борис Гельфанд, приехавший в Баку по приглашению Федерации шахмат Азербайджана (ФША), заявил, что в Азербайджане всегда были сильные шахматисты.

В беседе с корреспондентом Report он отметил, что прибыл в Азербайджан в рамках учебно-тренировочных сборов азербайджанских гроссмейстеров, которые продлятся неделю: "Азербайджанские шахматисты добиваются высоких результатов на соревнованиях. Мужская сборная трижды становилась чемпионом Европы. На протяжении длительного времени Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров входят в элиту мировых шахмат, туда входил и ушедший из жизни Вугар Гашимов. Новое поколение также стремится повторить их успехи".

Гельфанд подчеркнул, что подобные учебно-тренировочные сборы помогают молодым интеллектуалам достичь высоких показателей.

Отметим, что долгие годы выступавший за сборную Израиля Борис Гельфанд в 2009 году выиграл Кубок мира, а в 2011 году - Турнир претендентов. В 2012 году он участвовал в матче за звание чемпиона мира.

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Версия на азербайджанском языке Boris Qelfand: "Azərbaycanda həmişə güclü şahmatçılar nəsli olub"

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