Борис Беккер продает свои кубки Уимблдона для покрытия долгов

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер выставил на продажу свои кубки победителя Уимблдона, чтобы хотя бы частично расплатиться с имеющимися у него долгами, передает Report со ссылкой на Вести.Ru.

Наряду с этим трехкратный победитель Уимблдонского теннисного турнира планирует продать принадлежащую ему коллекцию элитных часов.

Ожидается, что продажа трофеев принесет теннисисту более миллиона евро.

По данным газеты Frankfurter Allgemeine, общая сумма долгов Беккера превышает 60 млн евро.

Причиной финансового краха звезды стали неудачные финансовые инвестиции, а также бракоразводные процессы.