Азербайджанский борец Тогрул Аскеров завоевал "серебро" Олимпиады - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 Августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский борец Тогрул Аскеров (65 кг) стал серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report, в финальном поединке Тогрул уступил российскому спортсмену Сослану Рамонову со счётом 0:11.

***17:23

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский борец Тогрул Аскеров вышел в полуфинал на Олимпиаде в Бразилии.

Как передает Report, он победил в четвертьфинале американца Френка Молинаро — 10:0.

Другой представитель Азербайджана в этом виде спорта Хетаг Газюмов в четвертьфинале одержал победу над иранцем Резой Яздани — 2:1.