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Борец Садулаев назвал неожиданным запрет на участие в турнире в Баку

Борец Садулаев назвал неожиданным запрет на участие в турнире в Баку Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сообщил, что запрет на участие в турнире в Баку от Международного олимпийского комитета (МОК) стал для него неожиданностью.
Индивидуальные
6 апреля 2024 г. 02:59
Борец Садулаев назвал неожиданным запрет на участие в турнире в Баку

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сообщил, что запрет на участие в турнире в Баку от Международного олимпийского комитета (МОК) стал для него неожиданностью.

Как передает Report, об этом спортсмен заявил в интервью ТАСС.

"Да, это несправедливо и во многом неожиданно. Отсев российских спортсменов, не соответствующих требованиям МОК, начался еще в прошлом году, и тогда я не попал в черный список и смог выступить на чемпионате мира", — поделился он.

По словам Садулаева, тогда он решил, что у комитета нет к нему претензий. Однако впоследствии ему запретили участвовать в чемпионате Европы в Румынии, а затем не допустили до турнира в Баку.

"Мне часто говорят, что я бы мог переписать многие рекорды в вольной борьбе, если бы не пандемия, не отстранение нашей сборной от международных стартов и, наконец, эта история с моим недопуском к олимпийской квалификации. Но я об этом особо не задумываюсь, мне просто хочется бороться, побеждать и радовать болельщиков", — рассказал спортсмен.

По его мнению, важно уметь принимать то положение вещей, которое сложилось на данный момент, а не жаловаться на несправедливость. Садулаев подчеркнул, что намерен продолжать борьбу за свое право принять участие в Олимпиаде.

Отметим, что турнир в Баку начался 5 апреля и завершится 7 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın məşhur güləşçisi: Bakıdakı turnirdə iştirakıma qadağa gözlənilməz oldu

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