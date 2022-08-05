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Борец из Южного Азербайджана обратился к спортсменам в связи с нападением на посольство Азербайджана

Борец из Южного Азербайджана обратился к спортсменам в связи с нападением на посольство Азербайджана Главный тренер национальной команды Азербайджана по пляжной борьбе и бывший член сборной по греко-римской борьбе Оян Назариани обратился к спортсменам страны.
Индивидуальные
5 августа 2022 г. 11:59
Борец из Южного Азербайджана обратился к спортсменам в связи с нападением на посольство Азербайджана

Главный тренер национальной команды Азербайджана по пляжной борьбе и бывший член сборной по греко-римской борьбе Оян Назариани обратился к спортсменам страны.

Как сообщает Report, поделившись публикацией на своей личной странице в Instagram, он осудил нападение на посольство Азербайджана в Великобритании.

"Осуждаю нападение на посольство Азербайджана и посягательство на наш флаг! Несомненно, эта атака не останется безнаказанной", - написал Назариани и призвал всех азербайджанских спортсменов поделиться фотографиями с флагом Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCənubi azərbaycanlı güləşçi Azərbaycan səfirliyinə hücumla əlaqədar idmançılara çağırış edib

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