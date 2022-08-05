Борец из Южного Азербайджана обратился к спортсменам в связи с нападением на посольство Азербайджана

Главный тренер национальной команды Азербайджана по пляжной борьбе и бывший член сборной по греко-римской борьбе Оян Назариани обратился к спортсменам страны.

Главный тренер национальной команды Азербайджана по пляжной борьбе и бывший член сборной по греко-римской борьбе Оян Назариани обратился к спортсменам страны.

Как сообщает Report, поделившись публикацией на своей личной странице в Instagram, он осудил нападение на посольство Азербайджана в Великобритании.

"Осуждаю нападение на посольство Азербайджана и посягательство на наш флаг! Несомненно, эта атака не останется безнаказанной", - написал Назариани и призвал всех азербайджанских спортсменов поделиться фотографиями с флагом Азербайджана.