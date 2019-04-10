Азербайджанский борец: На поединок с армянином я вышел с дополнительной мотивацией

"Это моя первая победа в международных соревнованиях. Если бы финальная встреча прошла на день раньше, я бы не упустил золотую медаль. В первый день соревнований я чувствовал себя очень хорошо и мне хотелось завоевать золотую медаль".

Об этом в заявлении Report сказал азербайджанский борец вольного стиля Агагусейн Мустафаев, завоевавший серебряную медаль в чемпионате Европы в Бухаресте.

По словам выступающего в весовой категории 70 кг 30-летнего борца, спортсмены, с которыми он выходил на ринг до финала, также были сильными соперниками.

Он заявил, что обыгранный им российский спортсмен Магомедрасул Газымагомедов, является двукратным чемпионом мира: "Вторым моим соперником был армянский борец Давид Сафарян. Он также становился чемпионом мира и Европы. Несмотря на это, я одержал чистую победу".

Спортсмен ЦСКА заявил, что на поединок с армянским спортсменом вышел с дополнительной мотивацией: "Моя главная цель заключалась в том, чтобы не быть обыгранным. В спорте может произойти все, что угодно. Я настроил себя на то, что не могу проиграть ему. На эту встречу я вышел с дополнительной мотивацией. Подобное происходит со всеми азербайджанскими спортсменами. Все они думают также, как и я. Когда мы выходим на ринг с армянином, выкладываемся как можем. Потому, что на нас смотрит наш народ. Мы должны быть примером для молодых".

Отметим, что в финале Агагусейн Мустафаев проиграл турку Мустафе Кая со счетом 2:6.