Борцы-вольники Азербайджана примут участие в Кубке Ахмеда Кадырова

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанские спортсмены примут участие на предстоящем 24-25 ноября в Грозном (Россия) Кубке Ахмеда Кадырова по вольной борьбе.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в традиционных соревнованиях возглавляемую старшим тренером Залимханом Гусейновым и тренером Садруддином Айгубовым азербайджанскую делегацию представят Ислам Базарганов (57 кг), Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг), Анвербей Далгатов (65 кг), Агагусейн Мустафаев, Муртузали Муслимов (оба – 70 кг), Абубакр Абакаров, Гаджимурад Гаджиев (оба – 74 кг), Ибрагим Усубов (79 кг), Мурад Сулейманов (86 кг), Шариф Шарифов (92 кг), Нурмагомед Гаджиев (97 кг) и Асланбек Алборов (125 кг).

В данном турнире Гаджимурад Гаджиев и Асланбек Алборов испытают свои силы в более высокой весовой категории.

Отметим, что соревнования рассудит судья международного класса Бешир Исазаде.