Борьба на Рио-2016 началась

3 августа, 2016 20:01

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Стартовали летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Как сообщает Report, официальная церемония открытия XXXI олимпиады состоится 5 августа. Однако игры женских футбольных команд уже начались. В 20:00 по бакинскому времени начался матч между командами Швеции и ЮАР. Группа E 20:00. Швеция - ЮАР 23:00. Бразилия-Китай Группа F 22:00. Канада - Австралия 01:00. Зимбабве - Германия Группа G 02:00. США - Новая Зеландия 05:00. Франция - Колумбия Борьба мужских футбольных команд стартует с 4 августа.