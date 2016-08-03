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    Борьба на Рио-2016 началась

    Стартовал матч между Швецией и ЮАР

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Стартовали летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

    Как сообщает Report, официальная церемония открытия XXXI олимпиады состоится 5 августа.

    Однако игры женских футбольных команд уже начались.

    В 20:00 по бакинскому времени начался матч между командами Швеции и ЮАР.

    Группа E

    20:00. Швеция - ЮАР

    23:00. Бразилия-Китай

    Группа F

    22:00. Канада - Австралия

    01:00. Зимбабве - Германия

    Группа G

    02:00. США - Новая Зеландия

    05:00. Франция - Колумбия

    Борьба мужских футбольных команд стартует с 4 августа.

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