Борьба на Рио-2016 началась

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Стартовали летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Как сообщает Report, официальная церемония открытия XXXI олимпиады состоится 5 августа.
Однако игры женских футбольных команд уже начались.
В 20:00 по бакинскому времени начался матч между командами Швеции и ЮАР.
Группа E
20:00. Швеция - ЮАР
23:00. Бразилия-Китай
Группа F
22:00. Канада - Австралия
01:00. Зимбабве - Германия
Группа G
02:00. США - Новая Зеландия
05:00. Франция - Колумбия
Борьба мужских футбольных команд стартует с 4 августа.
Sport DepartmentАвтор новости
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