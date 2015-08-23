Болт стал девятикратным чемпионом мира по легкой атлетике

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Ямайский легкоатлет Усэйн Болт стал победителем финального забега на дистанции 100 метров на чемпионате мира в Пекине, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

Шестикратный олимпийский чемпион пробежал дистанцию за 9,79 секунды. Таким образом, Болт стал девятикратным чемпионом мира.

Второе место занял лидер мирового сезона Джастин Гэтлин из США, его время - 9,80. Третье место поделили канадец Андре Де Грассе и американец Трайвон Бромелл - 9,92.