 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Болт стал 11-кратным чемпионом мира по легкой атлетике

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Ямайский спринтер Усэйн Болт стал 11-кратным чемпионом мира по легкой атлетике. Его сборная, цвета которой также защ...

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Ямайский спринтер Усэйн Болт стал 11-кратным чемпионом мира по легкой атлетике. Его сборная, цвета которой также защищали Неста Картера, Асафа Пауэлл и Никель Ашмед, с результатом 37,36 секунды выиграла эстафету 4x100 м на первенстве в Пекине.

    Второе место заняли американцы (Трэйвон Бромелл, Джастин Гатлин, Тайсон Гэй и Майк Роджерс), а замкнули тройку призеров спринтеры из Китая (Мо Юсю, Си Чженьи, Су Бинтянь и Чжан Пеймен).

    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Пекин. Китай

    Мужчины. 4х100 м

    1. Ямайка — 37,36.

    2. США — 37,77.

    3. Китай — 38,01.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi