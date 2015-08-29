Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Ямайский спринтер Усэйн Болт стал 11-кратным чемпионом мира по легкой атлетике. Его сборная, цвета которой также защищали Неста Картера, Асафа Пауэлл и Никель Ашмед, с результатом 37,36 секунды выиграла эстафету 4x100 м на первенстве в Пекине.

Второе место заняли американцы (Трэйвон Бромелл, Джастин Гатлин, Тайсон Гэй и Майк Роджерс), а замкнули тройку призеров спринтеры из Китая (Мо Юсю, Си Чженьи, Су Бинтянь и Чжан Пеймен).

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Пекин. Китай

Мужчины. 4х100 м

1. Ямайка — 37,36.

2. США — 37,77.

3. Китай — 38,01.