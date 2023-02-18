"Большой шлем": В последний день турнира к борьбе присоединятся четверо азербайджанских дзюдоистов

Сегодня завершится проходящий в Тель-Авиве (Израиль) турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Сегодня завершится проходящий в Тель-Авиве (Израиль) турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как сообщает Report, в последний день соревнований к борьбе присоединятся четверо членов сборной Азербайджана.

Выступающий в весовой категории до 90 кг Мамедали Мехтиев встретится с туркменским спортсменом Мамедали Ачылдыевым.

Соперником Зелима Коцоева в весовой категории до 100 кг станет победитель встречи Рафаэль Бузакарини (Бразилия) - Томас Брисеньо (Чили).

Выступающий в весовой категории свыше 100 кг Ушанги Кокаури поборется с победителем пары Мирча Кроторий (Румыния) - Фредди Фигероа (Чили), а Джамал Гамзатханов - с победителем пары Хосе Нова Алькантара (Доминиканская Республика) - Лоссени Коне (Германия).

Отметим, что пока в активе сборной Азербайджана одна серебряная медаль, которую завоевал Орхан Сафаров (66 кг).