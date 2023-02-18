О нас

"Большой шлем": В последний день турнира к борьбе присоединятся четверо азербайджанских дзюдоистов

"Большой шлем": В последний день турнира к борьбе присоединятся четверо азербайджанских дзюдоистов Сегодня завершится проходящий в Тель-Авиве (Израиль) турнир "Большого шлема" по дзюдо.
Индивидуальные
18 февраля 2023 г. 09:33
Большой шлем: В последний день турнира к борьбе присоединятся четверо азербайджанских дзюдоистов

Сегодня завершится проходящий в Тель-Авиве (Израиль) турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как сообщает Report, в последний день соревнований к борьбе присоединятся четверо членов сборной Азербайджана.

Выступающий в весовой категории до 90 кг Мамедали Мехтиев встретится с туркменским спортсменом Мамедали Ачылдыевым.

Соперником Зелима Коцоева в весовой категории до 100 кг станет победитель встречи Рафаэль Бузакарини (Бразилия) - Томас Брисеньо (Чили).

Выступающий в весовой категории свыше 100 кг Ушанги Кокаури поборется с победителем пары Мирча Кроторий (Румыния) - Фредди Фигероа (Чили), а Джамал Гамзатханов - с победителем пары Хосе Нова Алькантара (Доминиканская Республика) - Лоссени Коне (Германия).

Отметим, что пока в активе сборной Азербайджана одна серебряная медаль, которую завоевал Орхан Сафаров (66 кг).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Son gündə Azərbaycanın 4 cüdoçusu mübarizə aparacaq

Другие новости из категории

Азербайджанские борцы готовятся к чемпионату Европы в Хорватии
Азербайджанские борцы готовятся к чемпионату Европы в Хорватии
16 февраля 2023 г. 19:43
Азербайджанская атлетка взяла серебро на международном турнире в Белграде
Азербайджанская атлетка взяла серебро на международном турнире в Белграде
15 февраля 2023 г. 22:07
Стала известна чемпионка Азербайджана среди шахматисток
Стала известна чемпионка Азербайджана среди шахматисток
14 февраля 2023 г. 20:47
Олимпийские комитеты Литвы и Чехии высказались за отстранение россиян от Олимпиады-2024
Олимпийские комитеты Литвы и Чехии высказались за отстранение россиян от Олимпиады-2024
10 февраля 2023 г. 19:00
Сборная Азербайджана по дзюдо пропустит Открытый европейский турнир
Сборная Азербайджана по дзюдо пропустит Открытый европейский турнир
10 февраля 2023 г. 12:26
Состоялись очередные матчи чемпионата Азербайджана по шахматам
Состоялись очередные матчи чемпионата Азербайджана по шахматам
10 февраля 2023 г. 09:38
Стартовал международный шахматный турнир Quba Open
ФотоСтартовал международный шахматный турнир Quba Open
8 февраля 2023 г. 13:51
Казахстанские гимнасты принимают участие в тренировочных сборах в Баку
ФотоКазахстанские гимнасты принимают участие в тренировочных сборах в Баку
8 февраля 2023 г. 12:23
Пять азербайджанских боксеров выступят в полуфинале турнирной серии Золотой пояс
Пять азербайджанских боксеров выступят в полуфинале турнирной серии "Золотой пояс"
7 февраля 2023 г. 10:50
Международная шахматная федерация окажет помощь пострадавшим при землетрясении в Турции
Международная шахматная федерация окажет помощь пострадавшим при землетрясении в Турции
6 февраля 2023 г. 15:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi